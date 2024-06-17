習近平致信祝賀黃埔軍校建校100周年　稱黃埔軍校同學會反「獨」促統積極貢獻 (19:43)

習近平在賀信中表示，黃埔軍校是第一次國共合作的產物，是中國第一所培養革命軍隊幹部的學校；黃埔軍校同學會是中國共產黨領導下聯繫海內外黃埔同學及其親屬的愛國群眾團體，成立以來始終服務黨和國家發展大局，為擴大兩岸交流合作、反對「台獨」分裂、推進祖國統一作出了積極貢獻。

習近平要求，黃埔軍校同學會要牢記建會宗旨和政治使命，繼續弘揚「愛國、革命」的黃埔精神，發揮特色優勢，堅定反「獨」促統，為同心共圓中國夢廣泛凝心聚力；希望廣大海內外黃埔同學及其親屬不忘先輩遺志，為推進強國建設、民族復興偉業作出貢獻。

王滬寧在講話中表示，海內外黃埔同學及親屬具有愛國革命的光榮歷史和優良傳統，是推進祖國統一和民族復興的重要力量；要堅定不移推進祖國統一大業，積極參與兩岸交流合作，讓兩岸同胞在交流交往交融中愈走愈近、愈走愈親，不斷增進國家民族認同，鑄牢中華民族共同體意識；要堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，堅決維護台海和平穩定，堅定守護中華民族共同家園。（新華社）