中紀委：李鵬新、王一新、陳玉祥被開除黨籍和公職 (16:54)

據通報，李鵬新喪失理想信念，背棄初心使命，培植個人勢力；無視中央8項規定精神，違規接受宴請和車輛司機服務安排；對組織不忠誠、不老實，在組織函詢時不如實說明問題，違背組織原則，賣官鬻爵，嚴重污染地方政治生態；利用職務便利為他人在礦產開發、企業經營、幹部選拔任用等方面謀利，並非法收受股權股份等巨額財物。

對於王一新，通報稱，他結交政治騙子，對抗組織審查；違背組織原則，隱瞞不報家庭房產，在組織談話時不如實說明問題，違規選拔任用幹部並且收受財物；違規收受禮金，接受私營企業主低價裝修，利用職權為特定關係人謀取利益，搞權色、錢色交易；道德敗壞；以權謀私，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在土地開發、專案承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報指，陳玉祥喪失理想信念，背棄初心使命，執紀違紀，執法犯法，罔顧中央8項規定精神，熱中吃喝享樂，長期頻繁接受宴請，違規接受旅遊、健身等活動安排；無視組織原則，在幹部選拔任用中為他人謀取利益並收受財物；違規收受禮品、禮金；違反工作要求，干預和插手司法及執紀執法活動；甘於被「圍獵」，把組織賦予的權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，並非法收受巨額財物。（中紀委國家監委網站）