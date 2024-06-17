廣東韓江發今年第4號洪水　17河流超警戒水位 (14:04)

水利部發布汛情通報顯示，韓江流域的17條河流發生超警以上洪水，其中汀江等7條河流發生超出安全保障水位（超保）洪水，松源河、石窟河發生有紀錄以來最大洪水。水利部連夜增派1個工作組趕赴韓江一線指導地方作洪水防禦工作。

廣東、福建省水利廳加強大中型水庫防洪調度，在確保水庫安全的前提下盡可能攔蓄洪水，督促指導沿河地方加強巡堤查險，及時轉移低窪地區民眾。

另外，受洪澇影響，廣東梅州全市數以萬計用戶斷電，至今早7時仍有逾13萬戶未恢復供電，部分鎮村處於失聯狀態。南方電網廣東梅州供電局已於昨晚7時半啟動防風防汛Ⅲ級應急響應，當晚11時半將防風防汛應急響應提升至Ⅱ級。

目前，梅州暴雨洪澇影響較嚴重的有平遠縣差干、上舉、泗水鎮，蕉嶺廣福、南礤、新鋪鎮，梅縣區松源、桃堯鎮，進出道路受阻，供電部門後續將視天氣情況，開展搶修復電工作。（新華社/央視新聞）