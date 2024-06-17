李強晤澳總理　一致同意維持中澳戰略伙伴關係定位【短片】 (14:56)

新華社報道，李強表示，中澳關係實現全面轉圜，中方願同澳方一道，保持住、發展好兩國關係當前來之不易的積極勢頭，合力打造更成熟穩定、更富有成果的中澳全面戰略伙伴關係。他稱，中澳關係本質特徵是互利共贏，中澳發展對彼此是機會而非挑戰。中方願同澳方堅持全面戰略伙伴關係的定位，用好中澳戰略經濟對話等機制，不斷擴大貿易規模，積極拓展新能源汽車、再生能源發電等領域合作，加強地方、文旅等交流合作。

阿爾巴尼斯表示，澳方高興看到當前澳中關係企穩向好。澳方堅持「一個中國」政策，不支持「台獨」。他呼籲中澳加強兩國立法機構交往，不讓分歧定義雙邊關係，推動澳中關係持續改善與發展，歡迎更多中國學生和遊客到澳留學、旅遊。阿爾巴尼斯亦強調保持中澳高層對話的重要性，中澳需在關鍵國際議題上找到合作方式。他稱，其政府把對話放於中澳關係的核心，沒有對話便不能處理分歧。

李強亦在坎培拉會見了澳洲聯邦議會參謀長萊恩斯、眾議長迪克。李強表示，過去幾年，中澳關係經歷曲折後重回正軌，來得不容易。下一步要取得更大發展，需要雙方共同努力，兩國立法機構在其中扮演的角色十分重要。

李強又指出， 中澳經濟高度互補，合作空間廣闊。希望澳洲聯邦議會積極支持兩國務實合作，為此提供良好的法治保障和政治氛圍。 中國支持中澳立法機構加強交流，歡迎澳洲議員多到中國走一走、看一看，實地了解中國的發展變化。