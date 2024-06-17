明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

李強晤澳總理　一致同意維持中澳戰略伙伴關係定位【短片】 (14:56)

李強到訪澳國會（法新社片段）

【14:56更新】中國國務院總理李強今日（17日）到訪澳洲首都坎培拉國會大廈，與澳洲總理阿爾巴尼斯舉行第九輪中澳總理年度會晤，並見證簽署一系列合作協議。雙方一致同意維持中澳戰略伙伴關係定位，並宣布年內將在澳洲舉行第十屆中澳科技合作聯委會會議、中澳高級別對話第八次會議、第八次中澳氣候變化部長級對話。中方亦把澳洲納入單方面免簽國家範圍，雙方同意互為旅遊、商務、探親人員審發3至5年多次入境簽證。

新華社報道，李強表示，中澳關係實現全面轉圜，中方願同澳方一道，保持住、發展好兩國關係當前來之不易的積極勢頭，合力打造更成熟穩定、更富有成果的中澳全面戰略伙伴關係。他稱，中澳關係本質特徵是互利共贏，中澳發展對彼此是機會而非挑戰。中方願同澳方堅持全面戰略伙伴關係的定位，用好中澳戰略經濟對話等機制，不斷擴大貿易規模，積極拓展新能源汽車、再生能源發電等領域合作，加強地方、文旅等交流合作。

阿爾巴尼斯表示，澳方高興看到當前澳中關係企穩向好。澳方堅持「一個中國」政策，不支持「台獨」。他呼籲中澳加強兩國立法機構交往，不讓分歧定義雙邊關係，推動澳中關係持續改善與發展，歡迎更多中國學生和遊客到澳留學、旅遊。阿爾巴尼斯亦強調保持中澳高層對話的重要性，中澳需在關鍵國際議題上找到合作方式。他稱，其政府把對話放於中澳關係的核心，沒有對話便不能處理分歧。

李強亦在坎培拉會見了澳洲聯邦議會參謀長萊恩斯、眾議長迪克。李強表示，過去幾年，中澳關係經歷曲折後重回正軌，來得不容易。下一步要取得更大發展，需要雙方共同努力，兩國立法機構在其中扮演的角色十分重要。

李強又指出，中澳經濟高度互補，合作空間廣闊。希望澳洲聯邦議會積極支持兩國務實合作，為此提供良好的法治保障和政治氛圍。中國支持中澳立法機構加強交流，歡迎澳洲議員多到中國走一走、看一看，實地了解中國的發展變化。

萊恩斯和迪克表示，澳方很高興看到澳中關係維持穩定發展的良好動能。澳聯邦議會願同中方加強對話溝通，推動澳中關係不斷發展，造福兩國人民。（中新社／新華社／法新社）

相關字詞﹕李強 中澳關係 編輯推介

上 / 下一篇新聞