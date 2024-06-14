回應拜登介入台海戰事說  國防部：解決台灣問題是中國人的事 (17:22)

針對美國國會眾議院預算委員會公布了2025財年軍事預算草案，調整增加180億美元用於對抗中國及其他實力相近的敵國等領域。張曉剛說，製造假想敵、挑動集團對抗是美國的慣用套路，這也暴露了其根深蒂固的冷戰思維和霸權心態，「中方堅決反對美方拿中國說事，把中國當作『假想敵』；我們敦促美方切實端正對華戰略認知，扣好中美關系的第一粒紐扣，與中方相向而行，推動兩國兩軍關系沿着正確軌道向前發展。」

張曉剛還就美菲陸戰隊近日開展航空支援行動演習的情況指出，中方一貫主張國家間的防務合作不應針對第三方，不得破壞地區安全穩定；菲美有關言行再次證明，究竟是誰在南海挑動軍事對抗，又是誰在推升地區緊張局勢；中方從不威脅誰，但誰的威脅也不怕。

對於中菲近期在仁愛礁、仙賓礁的爭端，張曉剛說，菲方在仁愛礁問題上背信棄義、玩火滋事、激化矛盾，還賊喊捉賊，捏造散布仙賓礁虛假信息，妄圖掩蓋其侵權挑釁行徑；這充分說明，菲方才是名副其實的地區「和平破壞者」和「不穩定製造者」。（國防部網站）