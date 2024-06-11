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即時兩岸

王毅：「全球南方」是覺醒的新力量 (23:37)

中國外交部長王毅當地時間6月11日在下諾夫哥羅德出席金磚國家同發展中國家外長對話會(「金磚+」)，金磚10國同泰國、老撾、越南、孟加拉國、斯里蘭卡、哈薩克斯坦、白俄羅斯、土耳其、毛里塔尼亞、古巴、委內瑞拉、巴林等12個發展中國家進行交流。

王毅表示，烏克蘭危機和加沙衝突延宕，網絡安全、氣候變化等挑戰接踵而至，個別國家為維護單極霸權地位，糾集盟友大搞單邊制裁、高築保護主義壁壘，把經濟金融手段工具化武器化，南北鴻溝不斷擴大，世界經濟復蘇面臨挫折。他強調，「全球南方」不再是沉默的大多數，而是覺醒的新力量。

王毅就發展中國家於變局中開新局、在危機中育新機提出三點看法：維護普遍安全，攜手應對挑戰；堅持發展優先，匯聚進步合力；堅持公平正義，完善全球治理。

王毅表示，在烏克蘭問題上，中方站在公正、客觀一邊，堅持勸和促談，主張在條件成熟時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有和平方案的真正的國際和會。在巴勒斯坦問題上，中方堅定同阿拉伯國家站在一起，全力爭取加沙地區立即永久停火，釋放所有被扣押人員，為加沙民眾提供基本生存條件，盡快重啟「兩國方案」，實現巴勒斯坦獨立建國，徹底解決這一延宕大半個世紀的歷史不公。（中國外交部）

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