習近平：推動建立健全政企分開等制度 (20:52)

身兼中央全面深化改革委員會（中央深改委）主任的習近平，今天下午主持召開中央深改委第五次會議，審議通過了《關於完善中國特色現代企業制度的意見》、《關於健全種糧農民收益保障機制和糧食主產區利益補償機制的指導意見》、《關於建設具有全球競爭力的科技創新開放環境的若干意見》等文件。

會議指出，要加強黨對國有企業的全面領導，完善國有企業現代公司治理，加強對國有資本監督管理；要鼓勵有條件的民營企業建立現代企業制度，完善法人治理結構、規範股東行為、強化內部監督、健全風險防範機制，注重發揮黨建引領作用，提升內部管理水平。

習近平還提到，穩定糧食生產，確保糧食安全，必須保護和調動農民種糧和地方抓糧積極性，健全種糧農民收益保障機制和糧食主產區利益補償機制，提高政策精準性、實效性，夯實糧食安全根基。對於科技創新，他指出要堅持以開放促創新，健全科技對外開放體制機制，完善面向全球的創新體系，主動融入全球創新網絡，突出重點領域和關鍵環節，補齊開放創新制度短板。（新華社）