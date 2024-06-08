國家網信辦公開「侵犯企業、企業家」典型違法案例 (18:48)

1.惡意詆譭某飲用水企業形象

微信視頻號「墨子商業論」、「兆基弟弟」，今日頭條帳號「老百姓那點事兒」，百家號「一條魚影評」，微博帳號「奶茶甜度超標kk」等，惡意解讀某飲用水企業股權結構、產品包裝圖案，散布虛假信息和極端言論，抹黑詆譭企業形象。涉及的帳號已被依法依約關閉。

2.歪曲解讀涉企公開資料以謀取非法利益

某文化傳播有限公司在抖音、網易、知乎等多個網站平台上註冊「奇偶派」帳號，蓄意發布對某信息科技公司年度財務報表進行負面解讀的信息，脅迫要求對方簽訂商業合作協議。帳號主體被納入平台黑名單管理。

3.抹黑詆譭某品牌汽車企業及其創始人

抖音帳號「小牛說車」，懂車帝帳號「小牛說車new」，今日頭條帳號「黃小牛new」，為博眼球、吸流量，多次發布短視頻，歪曲捏造事實、惡意詆譭某品牌汽車質量和該汽車企業、創始人形象聲譽，涉及的帳號已被依法依約關閉。

4.惡意詆譭企業、企業家形象

微博帳號「劉步塵」，抖音帳號「我是東爺」，百家號「步塵觀察」，發布涉某企業及其高管人員虛假不實信息，並與低俗話題關聯。微信視頻號「星宇卡車帝」散布某品牌汽車因引擎存在環保超標問題被強制召回的不實信息。涉及的帳號已被依法依約禁言。

5.蹭炒涉企熱點，抹黑攻擊企業

騰訊新聞帳號「橡果商業評論」，網易號「橡果商業」，蹭炒涉企熱點，以「獨家對話」形式，發布涉企虛假不實信息。微博帳號「數碼帥姐」、「就喜歡跑跑跑」、「熊哥愛車」，存在刷帖控評等網絡水軍行為，惡意抹黑攻擊某企業產品。涉及的帳號已被依法依約關閉。（中國網信網）