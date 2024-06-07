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中國對印度間苯氧基苯甲醛續徵5年反傾銷稅 (17:56)

中國商務部今天（7日）公告，決定明天（8日）起，對原產於印度的進口間苯氧基苯甲醛繼續徵收反傾銷稅，實施期限為5年。

公告稱，商務部2018年5月31日公告，決定自2018年6月8日起對原產於印度的進口間苯氧基苯甲醛徵收反傾銷稅；去年6月7日，應中國間苯氧基苯甲醛產業申請，商務部對原產於印度的進口間苯氧基苯甲醛所適用的反傾銷措施進行期終復審調查。

根據調查結果，商務部作出復審裁定：如果終止反傾銷措施，原產於印度的進口間苯氧基苯甲醛對中國的傾銷可能繼續或再度發生，對中國間苯氧基苯甲醛產業造成的損害可能繼續或再度發生。

依據《反傾銷條例》規定，商務部根據調查結果向國務院關稅稅則委員會提出繼續實施反傾銷措施的建議。國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自2024年6月8日起，對原產於印度的進口間苯氧基苯甲醛繼續徵收反傾銷稅，實施期限為5年。徵收反傾銷稅的產品範圍是原反傾銷措施所適用的產品，與商務部2018年第42號公告中的產品範圍一致。

商務部公告介紹，間苯氧基苯甲醛（簡稱MPB或MPBD）是一種重要的農藥化工中間體，主要用於合成功夫菊酯（三氟氯氰菊酯）、氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯等擬除蟲菊酯類原料藥，進而用於製造擬除蟲菊酯類殺蟲劑等農藥製劑。（商務部網站）

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