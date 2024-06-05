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周大福深圳工廠6月起停工　部分生產線遷順德 (19:12)

藍鯨新聞今（5日）報道，據網傳通知截圖，金飾珠寶公司周大福因市場環境變化，基於公司發展戰略調整、業務生產轉型需要，決定將深圳工廠的生產製造業務和資產轉移，上周六（6月1日）開始停工。周大福今發聲明指出，為進一步調整企業資源配置及提升運營效率，決定對深圳廠區部分部門進行調整與重新規劃，以及把部分生產部門遷往順德，調整的業務佔集團在深圳的主體業務比重較小，不影響集團業務及對中國及大灣區的長遠投資。

據藍鯨新聞報道，有被遣散員工稱在接到通知時很突然，「本來打算在周大福養老，沒想到工廠突然沒了」。員工形容本次工廠關閉為「搬遷式裁員」，「我們深圳工廠要搬遷到順德去，集團應該不受影響」。一名被裁員工估計停產或與深圳廠成本太高有關；另外，擴張過速成本墊高及金價大漲反使買氣趨於觀望衝擊業績有關。

目前周大福提供兩種遣散方案，其一為拿賠償金解約；另一方案是深圳廠區員工可選擇隨遷至順德。

周大福在內地共有3間工廠，分別位於深圳、佛山順德與武漢黃陂，順德是高品質、高附加值的生產基地，深圳以研發為主，武漢則定位綜合性的珠寶生態產業園。據周大福2023年中報，集團員工超過2.87萬人，其中83.7%的員工位於中國。（藍鯨新聞／界面新聞）

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