周大福深圳工廠6月起停工　部分生產線遷順德 (19:12)

據藍鯨新聞報道，有被遣散員工稱在接到通知時很突然，「本來打算在周大福養老，沒想到工廠突然沒了」。員工形容本次工廠關閉為「搬遷式裁員」，「我們深圳工廠要搬遷到順德去，集團應該不受影響」。一名被裁員工估計停產或與深圳廠成本太高有關；另外，擴張過速成本墊高及金價大漲反使買氣趨於觀望衝擊業績有關。

目前周大福提供兩種遣散方案，其一為拿賠償金解約；另一方案是深圳廠區員工可選擇隨遷至順德。

周大福在內地共有3間工廠，分別位於深圳、佛山順德與武漢黃陂，順德是高品質、高附加值的生產基地，深圳以研發為主，武漢則定位綜合性的珠寶生態產業園。據周大福2023年中報，集團員工超過2.87萬人，其中83.7%的員工位於中國。（藍鯨新聞／界面新聞）