國安部破獲英MI6策反中國夫婦當間諜案 (11:04)

國安部表示，2015年，王某申請參加中英交流專案赴英留學，MI6看重其核心涉密崗位，迅速批准其申請。王某抵英後，MI6特意安排人員對其特殊關照，邀請吃飯聚餐、參觀遊覽，設法了解其性格弱點和愛好需求。

MI6掌握他有較強金錢欲望後，派人以校友名義在校園內結識他，聲稱可提供諮詢兼職的機會，並可給付高額報酬。王某在金錢利誘下，答應從事有償諮詢。國安部表示，英方以公開研究專案切入，逐步涉及中方中央國家機關內部核心情況，支付的報酬明顯高於正常諮詢費數倍。王某對此雖有警覺，但在大額金錢誘惑下，仍繼續為英方提供所謂「諮詢」服務。

經過一段時間，英方評估認為條件成熟，便轉介MI6人員對王某表明身分，要求他為英國政府服務，並承諾有更高報酬和安全保障。王某為求利益，答應英方要求，履行了參諜手續。MI6對王某進行了專業間諜培訓，又指揮他回國潛伏，蒐集涉華重要情報。

國安部表示，王某的妻子周某也在某核心要害單位工作，MI6認為已將王某套牢，多次要求將其妻也拉下水，承諾提供雙倍報酬。王某經不住英方反覆勸說、利誘甚至威逼脅迫，最終同意。周某在王某極力策動下，答應為英方蒐集情報，夫婦倆一同淪為英方間諜。

國安機關掌握紮實證據後採取措施，對王某夫婦依法審查，一舉挖出英方在內部安插的重要「釘子」。目前案件正在偵辦中。（國家安全部微信公眾號）