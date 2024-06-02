董軍：誰敢分裂台灣必將粉身碎骨 (10:45)

董軍指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，一個中國原則早已成為世界公認的國際關係基本準則。現在的問題是民進黨當局大搞「漸進式台獨」，頑固推行「去中國化」，妄圖割裂兩岸社會歷史文化聯繫，數典忘祖的分裂言論荒謬而狂妄，必將被釘在歷史的恥辱柱上。外部干涉勢力正在以「切香腸」的方式，不斷虛化掏空一中原則，炮製涉台法案，執意對台售武，非法進行官方往來，實質就是在助長「台獨」，圖謀以台制華，這些險惡用心，正在把台灣引向險境。

董軍強調，中方依法處置涉台事務完全是中國內政，外部勢力無權干涉。中方始終致力於和平統一，但這一前景正遭到「台獨」分子和外部勢力的破壞，國家分裂的危險始終存在。中國人民解放軍始終是捍衛祖國統一、無堅不摧的強大力量，將以及時堅決有力的作為，遏制「台獨」，確保其圖謀永無得逞之日。

董軍另表示，亞太地區的發展成就和安定局面來之不易，是地區各國人民共同智慧的結晶、共同努力的結果，需要倍加珍惜，不允許霸權主義、強權政治損害亞太，不允許把地緣衝突、冷戰熱戰引入地區，不允許任何國家、任何勢力在這裏生戰生亂。

（央視新聞/觀察者網）

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