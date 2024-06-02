明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

董軍：誰敢分裂台灣必將粉身碎骨 (10:45)

國防部長董軍今日上午（2日）在香格里拉對話會（香會）圍繞「中國的全球安全觀」發表主旨演講，表示中方歷來尊重各國的合理關切，同樣中國的核心利益神聖而不可侵犯，強調誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。

董軍指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，一個中國原則早已成為世界公認的國際關係基本準則。現在的問題是民進黨當局大搞「漸進式台獨」，頑固推行「去中國化」，妄圖割裂兩岸社會歷史文化聯繫，數典忘祖的分裂言論荒謬而狂妄，必將被釘在歷史的恥辱柱上。外部干涉勢力正在以「切香腸」的方式，不斷虛化掏空一中原則，炮製涉台法案，執意對台售武，非法進行官方往來，實質就是在助長「台獨」，圖謀以台制華，這些險惡用心，正在把台灣引向險境。

董軍強調，中方依法處置涉台事務完全是中國內政，外部勢力無權干涉。中方始終致力於和平統一，但這一前景正遭到「台獨」分子和外部勢力的破壞，國家分裂的危險始終存在。中國人民解放軍始終是捍衛祖國統一、無堅不摧的強大力量，將以及時堅決有力的作為，遏制「台獨」，確保其圖謀永無得逞之日。

董軍另表示，亞太地區的發展成就和安定局面來之不易，是地區各國人民共同智慧的結晶、共同努力的結果，需要倍加珍惜，不允許霸權主義、強權政治損害亞太，不允許把地緣衝突、冷戰熱戰引入地區，不允許任何國家、任何勢力在這裏生戰生亂。

（央視新聞/觀察者網）

香格里拉對話會 相關報道：

美防長批京脅迫懲戒 中方駁霸權 奧斯汀：印太地區誕新聚合 華代表：美謀亞太版北約

董軍晤日防長 促以行動體現互不威脅共識

相關字詞﹕董軍 香格里拉對話會 台灣 編輯推介

上 / 下一篇新聞