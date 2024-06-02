遨遊太空30天  嫦娥六號預定今晨8時降落月背「採礦」 (02:12)

中國國家航天局並未宣布嫦娥六號着陸月球時間，不過歐洲太空總署（ESA）、美國太空總署（NASA）均估算嫦娥六號在北京時間6月2日着陸。「太空新聞」（SpaceNews）援引ESA消息披露，嫦娥六號會在北京時間6月2日上午8時軟着陸月背。嫦娥六號任務開放了國際合作機會，搭載了ESA的月表負離子分析儀等載荷。

5月3日，搭載嫦娥六號探測器的長征五號運載火箭在位於海南的中國文昌航天發射場點火升空，進入地月轉移軌道。5月8日，嫦娥六號成功實施近月制動，順利進入環月軌道飛行，此後一直繞月飛行等待時機。

今天，嫦娥六號將在距離月背表面上方大約15公里處調整高度，當抵達距離月面100米高度時會懸停，開始掃描識別月面情況同時自主避障，確定具體着陸位置垂直下降，整個過程需要在15分鐘之內完成。

國家航天局此前披露，嫦娥六號着陸區為月球背面南極-艾特肯盆地，着陸後，以鑽取和表取兩種方式，48小時完成月壤的取樣和封裝，上升器攜帶2公斤樣本從月面起飛，回到環月軌道與返回器「交會對接」，將樣本轉移至返回器。

返回器經歷月地轉移、以接近「第二宇宙速度」（每秒11.2公里）飛近地球，最終將樣本帶回地球，預計於6月25日在內蒙古四子王旗着陸。（綜合報道）