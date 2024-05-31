公安部：堅持和加強黨對公安工作的絕對領導 (23:54)

會議強調，要始終從政治上建設和掌握公安機關，著力鍛造一支絕對忠誠於黨、黨和人民滿意的高素質過硬公安隊伍。要健全完善從政治上、思想上、組織上、行動上加強黨對公安工作全面領導的制度機制，切實把黨的領導落實到公安工作的全過程各方面。

會議指出，要把握處理好敢於鬥爭與善於鬥爭、源頭治理與末端處置、專項工作與基層基礎、擔當主責與協同共治、內部安全與外部安全、業務工作與隊伍建設的關係，推動公安工作高質量發展。

會議強調，要健全完善捍衛政治安全體系，統籌推進反滲透反顛覆反恐怖反分裂反邪教鬥爭和網上鬥爭，堅定捍衛國家政權安全、制度安全、意識形態安全。

會議指出，要進一步向大數據聚焦發力，強化資源共享、系統整合，加快推進科技手段與警務實戰融合應用，努力打造新質公安戰鬥力重要增長極。

會議要求，要把學習貫徹會議精神與做好當前安保維穩工作緊密結合起來，全力以赴做好防風險、保安全、護穩定、促發展各項工作，以維護安全穩定實績檢驗學習貫徹成效。（公安部網站）