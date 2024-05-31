中美防長會晤　美：不應將台政權交接作脅迫藉口　中：美不能借機抹黑打壓 (17:37)

美國國防部聲明稱，奧斯汀和董軍討論了美中防務關係及地區和全球安全問題，對解放軍最近在台海的「挑釁活動」（指環台軍演）表示擔憂。他強調，美國仍然堅持長期的一個中國政策，並重申台海和平與穩定的重要性。他表示，美國將繼續在國際法允許的範圍內安全、負責任地飛行、航行和行動，並強調尊重國際法保障的公海航行自由的重要性，特別是在南海。

奧斯汀強調保持美中兩軍溝通渠道暢通的重要性，重申兩國元首三藩市會面後宣布的恢復戰區指揮官的電話交流，並歡迎在年底前召開危機溝通工作組會議的計劃。此外，他還提出俄烏戰爭中北京對俄羅斯國防工業的援助。聲明表示，美國國防部官員將繼續與中國同行積極討論未來國防和軍事官員在多個層面上的合作。

對於中美兩軍關係，吳謙引述董軍指出，當前兩軍關係止跌企穩的局面來之不易，值得倍加珍惜；兩軍溝通的目的應是增進了解、消除誤解、積累互信，進而實現關係穩定；不能罔顧事實、甩鍋推責，甚至借機抹黑打壓。（新華社/澎湃新聞/美國國防部網站/央視）