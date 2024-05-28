甘肅首免考試「聘任制公務員」上任 (17:46)

報道指，聘任制公務員不需要參加公務員考試，且收入相當可觀。例如，江西多地聘任制公務員招聘公告，在職位表中開出40萬元至50萬元（約43.1至53.9萬港元）的指導薪酬；浙江金華面向全國招聘15名聘任制公務員，年薪60萬元至80萬元（約64.7至86.2萬港元）。

2007年，上海與深圳曾率先試點招聘聘任制公務員。2017年，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《聘任制公務員管理規定（試行）》提到，「聘任制公務員」是指以合同形式聘任、依法履行公職、納入國家行政編制、由國家財政負擔工資福利的工作人員。

對外經濟貿易大學國家對外開放研究院教授陳建偉接受中新社採訪時表示，聘任制公務員與普通公務員的區別是，聘任制公務員是通過特定程序和條件，由政府機構或部門聘用擔任某一特殊職務或項目的工作人員；普通公務員則是根據政府的人事管理規定錄用，享有相應的公務員待遇和權利。

陳建偉提醒，大多數聘任制崗位主要針對稀缺人才，旨在完成特定任務，並通過市場化考核和激勵機制加以強化。（中新社）