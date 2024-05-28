世衛大會連續8年拒涉台提案　中方：一個中國原則不容挑戰 (11:08)

外交部指出，中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉。在符合一個中國原則的前提下，台灣地區的醫療衛生專家可以參與世衛組織的相關技術會議。

中方也敦促個別國家，停止歪曲挑戰聯大第2758號決議，停止虛化掏空一個中國原則，停止將衛生問題政治化，停止借台灣問題干涉中國內政，搞「以台制華」注定以失敗告終。

國務院台辦發言人陳斌華表示，WHA不將涉台提案列入大會議程，再次證明民進黨當局企圖在不承認體現一個中國原則的「九二共識」、不通過兩岸協商的情況下，借助外部勢力支持參與WHA，此路不通、必然碰壁。

台行政院陳世凱則對事件表示遺憾，台方無法指派代表參加WHA「不僅是台灣的損失，更是世界的損失」。（中新社/中央社）