習近平主持中央政治局會議　推動中部地區崛起　防範化解金融風險 (17:39)

會議指出，推動中部地區崛起是以習近平為核心的黨中央作出的重大戰略決策。要深刻領會黨中央戰略意圖，始終緊扣中部地區作為中國重要糧食生產基地、能源原材料基地、現代裝備製造及高技術產業基地和綜合交通運輸樞紐的戰略定位，著力推進各項重點任務，推動中部地區崛起取得新的重大突破。

會議強調，中央區域協調發展領導小組要加強統籌協調，細化實化各項任務，清單式推進落實。有關部門要加大支持力度，山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南等中部六省要切實扛起主體責任，凝聚強大工作合力，奮力譜寫中部地區崛起新篇章。

會議指出，防範化解金融風險，事關國家安全、發展全局、人民財產安全，是實現高質量發展必須跨越的重大關口。制定出台《防範化解金融風險問責規定（試行）》，就是要進一步推動在金融領域落實全面從嚴治黨要求，切實加強黨中央對金融工作的集中統一領導，進一步壓實金融領域相關管理部門、金融機構、行業主管部門和地方黨委政府的責任，督促各級領導幹部樹立正確的政績觀，落實好全面加強金融監管、防範化解金融風險、促進金融高質量發展各項任務。（央視新聞）