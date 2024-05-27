綏德革命紀念館開館　習近平胞弟習遠平出席儀式 (17:28)

開館儀式於昨日上午10時許在紀念館序廳正式開始。趙一德、習遠平為綏德革命紀念館揭牌，趙一德、趙剛、習遠平、吳為山、孫大光、明尊強為革命先輩群雕揭幕。序廳中矗立着的革命先輩群雕，再現了解放戰爭時期毛澤東、周恩來、任弼時、林伯渠、彭德懷、賀龍、習仲勳等老一輩無產階級革命家的光輝形象。參加開館儀式的領導、有關單位負責人、黨員幹部和群眾代表向革命先輩群雕行三鞠躬禮，隨後共同參觀了紀念館。

綏德革命紀念館主館佔地1.2萬平方米，館內展陳以「西北人民革命的一面光輝旗幟」為主題，佈設「西北革命運動興起的策源地」、「陜北土地革命鬥爭的中心區」、「抗日民主根據地的模範區」、「奪取全國勝利的出發點」四大板塊，全面展示了中國共產黨在綏德、榆林乃至西北地區的革命歷程。

1943年2月，習近平父親習仲勳曾出任中共綏德地委書記兼綏德警備司令部政治委員。習仲勳與第二任妻子齊心於1944年4月28日在綏德地委結婚。（陝西發布/綜合報道）