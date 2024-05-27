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中日韓領導人峰會　李強：推動三方合作全面重啟　反對經貿議題政治化 (13:29)

【13:29更新】第九次中日韓領導人峰會今早（27日）在首爾的前總統府青瓦台舉行，韓國總統尹錫悅、中國國務院總理李強和日本首相岸田文雄出席。三人會後共同見記者，介紹會談成果。

新華社報道，李強表示，今年是中日韓合作機制建立25年，中日韓要堅守合作初心，堅持開放包容、互尊互信、互惠互利、交流互鑑，共同推動中日韓合作整裝再發、換檔提速。

李強就深化中日韓合作提出五點建議。第一是推動合作全面重啟，尊重彼此核心利益與重大關切，激活合作存量，穩步培育增量，形成雙邊關係和合作相互促進。第二是深化經貿互聯互通，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，盡早恢復並完成中日韓自貿協定談判。第三是引領科技創新合作，加強協同創新與前沿領域合作，中國並將在華建立「中日韓創新合作中心」。四是拉緊人文交流紐帶，五是努力促進永續發展，加強低碳轉型、氣候變遷、老化和應對流行病等領域交流合作，發掘和開展更多「中日韓+X」合作計畫。

李強表示，雖然國際局勢有大變化，不過中日韓關係沒有改變，呼籲以開放態度及透明手段，恢復三方合作。他稱今次峰會是4年多以來首次召開，代表重新開始，也是一個新開始，中日韓應視彼此為伙伴及發展機會，堅持經濟全球化及自由貿易，又表示反對將經濟及貿易議題政治化，反對保護主義及供應鏈斷鏈。

李強促推動政治解決朝鮮半島問題

李強亦指出，當前朝鮮半島局勢持續緊張，各方要發揮建設性作用，致力於緩和局勢，早日重啟對話，推動半島問題政治解決進程，維護區域和平穩定。尹錫悅表示，維護地區和平穩定事關中日韓核心利益，達成該目標的前提應為建設自由和平的統一韓半島，切實履行聯合國安理會決議，為實現朝鮮無核化而努力尤為重要。

尹錫悅表示，三方商定例行舉行峰會，亦一致認為推動三方合作發展有利於雙邊關係發展，為推動地區和平繁榮做出貢獻。（新華社／韓聯社／共同社）

相關字詞﹕中日韓領導人會議 中日韓 編輯推介

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