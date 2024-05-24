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台立法院職權修法陷表決戰　場外2萬人抗議 (17:13)

台立法院會今（24日）審查立法院職權行使法部分條文修正草案，朝野未再有肢體衝突，民進黨團亮出表決戰，院會一上午僅處理4條條文。場外民間團體持續發起抗議，手持標語表達訴求，截至下午3時，主辦團體稱有2萬人參與。

國民黨立委今日清晨5時30分陸續抵達議場大門，與民眾黨立委合作守住議場大門，7時議場開門後順利佔據主席台。藍綠雙方因要在議場內張貼布條、標語，一度爆發肢體衝突。民進黨立委林淑芬與民眾黨立委麥玉珍互相出拳扭打成一團，兩人事後互控對方先動手。

上午10時後，立法院長韓國瑜順利站上主席台，議程原訂應宣讀報告事項議案，但藍白提議變更議程。最終院會在上午11時許進入討論事項。

雖然今天未出現上周五（17日）的大規模推擠衝突，但民進黨立委不斷在議場內高喊「違法表決，程序黑箱，會議無效」；守護主席台的國民黨立委則回喊，「民進黨輸不起」、「國會要改革」等語。民進黨團亮出表決戰，每次表決時都要求採點名表決、重付表決，由於議事進度緩慢，截至中午前僅處理4條條文。

場外民間團體持續發起「我藐視國會」行動，要求停止表決、實質審查。許多民眾冒雨湧入青島東路，手持「反黑箱、要民主」及「沒有討論、不是民主」等標語表達訴求。（中央社）

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