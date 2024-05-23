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2024年5月23日星期四
湖北孝昌發生傷人事件 8人被斬傷
(23:47)
湖北孝昌小悟鄉橋灣村今天（23日）發生惡性傷人事件，有村民斬傷包括其母親在內的8人，疑兇疑似有精神病史。
當地政府工作人員表示疑兇已被控制，目前正在調查事件，死傷人數正核查。（澎湃新聞）
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