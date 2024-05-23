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解放軍東部戰區今明兩天台島周邊演習【短片】 (17:54)

解放軍台島周邊演習（央視新聞片段）

【17:54更新】解放軍東部戰區新聞發言人、海軍大校李熹表示，今明兩天（23日至24日），東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台島周邊開展「聯合利劍—2024A」演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台島周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這也是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

東部戰區微博公布，演習今早7時45分開始，涉及範圍包括台灣海峽，台島北部、南部、東部，以及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊。福建海警今日亦組織艦艇編隊，在烏丘嶼、東引島附近海域進行綜合執法演練，檢驗聯合巡航、快速反應及緊急處置能力。

外交部發言人汪文斌在例行記者會表示，解放軍東部戰區進行聯合演訓，維護國家主權和領土完整，對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑予以強力懲戒，對外部勢力干涉挑釁予以嚴重警告，完全符合國際法和國際慣例，完全正當必要。他強調，一切「台獨」分裂行徑將遭到14億多中國人民迎頭痛擊，「台獨」分裂勢力將在中國實現完全統一的歷史大勢面前撞得頭破血流。他並稱，中方敦促美方停止縱容支持「台獨」勢力，停止干涉中國內政。

台方：遺憾看到單邊軍事挑釁行為

台灣總統府發言人郭雅慧表示，當前國際社會的高度共識是維持台海及印太區域的和平穩定，但遺憾看到北京以單邊的軍事挑釁行為，威脅台灣的民主自由及區域和平穩定現狀。台國防部回應稱，對於解放軍「不理性挑釁、破壞區域和平穩定的行動」表示遺憾，會依台軍「經常戰備時期突發狀況處置規定」，檢派海、空及地面兵力應對。【台灣國防部發片：備戰不求戰、應戰不避戰

央視評論：演訓是懲戒賴清德挑釁行徑

另外，央視新聞先後發出7篇劍指「台獨」的評論。其中《國際銳評》批評台灣地區領導人賴清德的就職講話，是徹頭徹尾的「台獨自白」，嚴重挑釁一個中國原則，嚴重破壞台海和平穩定，「獨性」極強，危害極大，這次解放軍演訓就是對賴清德挑釁行徑的堅決懲戒。（東部戰區微博/中央社/央視新聞）

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