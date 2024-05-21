人民日報：賴清德暴露「台獨工作者」頑固立場　一紙空文賣國禍台 (15:20)

評論文章表示，自稱「台獨工作者」的賴清德，長期幹着「台獨」的勾當，卻打着和平的旗號，可謂是無賴至極。一邊以各種卑劣手段企圖謀「獨」，一邊奢談兩岸對話交流，完全是招搖撞騙。大肆破壞台海地區和平穩定，鼓吹「靠實力達到和平的目標」，完全是自欺欺人。賴清德拉大旗給自己壯膽，極盡顛倒黑白、抹黑攻擊、媚外賣台之能事，其目的就是要向外國主子納「投名狀」，就是要把台灣民眾綁架到其「台獨」戰車上。一心走挑釁對抗的邪路，注定要撞南牆。

文章表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是歷史和法理事實，又稱中華民族有着國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念，這是中國終將統一、必將統一的歷史必然和內在邏輯。「台獨」分裂背棄民族大義、背離民心大勢，嚴重危害國家主權、安全、發展利益，對此決不容忍、決不姑息，決不會聽之任之。任何人任何勢力想把台灣從中國分裂出去，中國人民都絕不會答應。（人民日報）