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即時兩岸

新華社：賴清德選前否認「台獨金孫」　一上台現原形 (14:23)

台灣政權昨（20日）交接，新華社今（21日）發表評論文章，指台灣地區新領導人賴清德出選前矢口否認自己是「台獨金孫」，一上台便現了原形。

文章表示，賴清德昨天發表就職演說，通篇充斥詭詐的政治謊言，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，惡毒煽動兩岸對立對抗。這灌滿分離主義邪念、野心、挑釁與算計的言論，就是一份赤裸裸的「台獨自白書」，充分暴露其不折不扣的「台獨工作者」、徹頭徹尾的「麻煩製造者」的真面目。

文章指出，賴清德講話表面堆砌「和平」「穩定」「共榮」「互惠」等虛浮辭藻，實質上自相矛盾、邏輯錯亂，蹩腳騙術一戳就破，謀「獨」禍心暴露無遺。其釋放善意是假，大搞對抗是真；追求和平是假，圖謀「台獨」是真；希望兩岸對話、交流、合作是假，繼續惡化兩岸關係是真。

文章呼籲，廣大台灣同胞要擦亮眼睛，察大勢、擔大義、顧大局、走大道，堅定站在歷史正確的一邊，堅定不移反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，挺身維護自身利益福祉，與大陸同胞一道堅決守護中華民族共同家園，強調「祖國必須統一，也必然統一」。「台獨」是歷史逆流，是絕路。玩火者，必自焚。賴清德和民進黨當局在「台獨」錯誤路線上膽敢鋌而走險，必遭沉重打擊，難逃覆滅的歷史鐵律。（新華社）

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