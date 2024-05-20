賴清德就職演說　國台辦：大肆宣揚分裂謬論　「台獨」與台海和平水火不容 (16:29)

賴清德今早在總統府前廣場發表就職演說時表示：「希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民選擇，拿出誠意，和台灣民選合法政府，在對等、尊嚴原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。」

陳斌華指出，大陸與台灣同屬一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，「台獨」與台海和平水火不容。他表示，大陸解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，維護國家主權和領土完整的能力堅不可摧，對於任何形式的「台獨」分裂行徑絕不容忍、決不姑息。不管台灣局勢如何變化，不管誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。

馬英九基金會：赤裸裸挑釁、違反憲法

馬英九基金會執行長蕭旭岑說，賴清德在就職演說中直接表明「台灣是國家名稱」，將中華人民共和國視為外國的「新兩國論」，也完全不提兩岸人民關係條例，是赤裸裸的挑釁，更違反《中華民國憲法》。賴清德如此直接又赤裸地表態，等於往「台獨」方向靠攏，兩岸將陷入前所未有的危險境地。蕭旭岑指出，根據《中華民國憲法》兩岸同屬一中，賴清德在演說中「說中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「台灣也是國家名稱」均違反憲法。

蕭旭岑呼籲，賴清德應要回應今年1月總統大選中有六成反對「台獨」的民意，如果賴政府不願遵守憲法就應修憲，不要赤裸裸地違憲，這等於欺騙民眾，危害兩岸和平，欺騙國際社會。

（央視新聞／中央社）