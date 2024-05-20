明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

賴清德就職演說　國台辦：大肆宣揚分裂謬論　「台獨」與台海和平水火不容 (16:29)

【16:29更新】賴清德今（20日）發表總統就職演說，國務院台辦發言人陳斌華稱，賴清德在講話中頑固堅持「台獨」立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」；並稱賴清德罔顧民意、逆流而動，釋放了謀「獨」挑釁、破壞台海和平穩定的危險信號，充分揭露了其「台獨工作者」的本性。

賴清德今早在總統府前廣場發表就職演說時表示：「希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民選擇，拿出誠意，和台灣民選合法政府，在對等、尊嚴原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。」

陳斌華指出，大陸與台灣同屬一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，「台獨」與台海和平水火不容。他表示，大陸解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，維護國家主權和領土完整的能力堅不可摧，對於任何形式的「台獨」分裂行徑絕不容忍、決不姑息。不管台灣局勢如何變化，不管誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。

馬英九基金會：赤裸裸挑釁、違反憲法

馬英九基金會執行長蕭旭岑說，賴清德在就職演說中直接表明「台灣是國家名稱」，將中華人民共和國視為外國的「新兩國論」，也完全不提兩岸人民關係條例，是赤裸裸的挑釁，更違反《中華民國憲法》。賴清德如此直接又赤裸地表態，等於往「台獨」方向靠攏，兩岸將陷入前所未有的危險境地。蕭旭岑指出，根據《中華民國憲法》兩岸同屬一中，賴清德在演說中「說中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「台灣也是國家名稱」均違反憲法。

蕭旭岑呼籲，賴清德應要回應今年1月總統大選中有六成反對「台獨」的民意，如果賴政府不願遵守憲法就應修憲，不要赤裸裸地違憲，這等於欺騙民眾，危害兩岸和平，欺騙國際社會。

（央視新聞／中央社）

相關字詞﹕賴清德 國台辦 馬英九 編輯推介

上 / 下一篇新聞