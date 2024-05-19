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傅聰：聯大第2758號決議權威不容挑戰　堅守一個中國原則 (18:11)

《人民日報》今（19日）刊發中國常駐聯合國代表、特命全權大使傅聰的文章。在題為〈聯大第2758號決議權威不容挑戰〉的文章中，傅聰表示，一段時間以來，美方官員接連發表詆毁聯合國大會第2758號決議權威性的言論，炒作所謂「台灣地位未定論」，鼓吹支持台灣參加世衛大會等聯合國系統會議活動，誤導國際輿論，挑戰一個中國原則。這種逆潮流而動、開歷史倒車、違反國際關係基本準則的行為，毫無疑問將以失敗告終。

文章表示，眾所周知，台灣自古以來就是中國的一部分，歷史經緯清晰，法理事實清楚。1943年《開羅宣言》和1945年《波茨坦公告》明確規定把日本竊取的包括台灣在內的中國領土歸還中國，這些具有國際法律效力的文件構成了戰後國際秩序的組成部分，也在法律上確認了台灣是中國不可分割的領土。

文章稱，在聯大第2758號決議以壓倒性多數通過前，美國曾伙同個別國家推動「雙重代表權」提案，妄圖製造「兩個中國」「一中一台」，遭到絕大多數與會國家反對。美國的提案當年失敗，成為一紙廢案，如今美方故伎重演，再次妄圖混淆視聽、顛倒是非，更不可能成功。

傅聰表示，他擔任中國常駐聯合國代表以來，深切感受到，聯合國毫不動搖堅持一個中國原則，一以貫之遵循聯大第2758號決議處理涉台問題。聯合國秘書長古特雷斯多次重申，聯合國的立場十分明確，就是遵守聯大第2758號決議，遵守一個中國原則，聯合國的所有行動都以此為依據。 

（人民日報）

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