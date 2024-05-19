傅聰：聯大第2758號決議權威不容挑戰　堅守一個中國原則 (18:11)

文章表示，眾所周知，台灣自古以來就是中國的一部分，歷史經緯清晰，法理事實清楚。1943年《開羅宣言》和1945年《波茨坦公告》明確規定把日本竊取的包括台灣在內的中國領土歸還中國，這些具有國際法律效力的文件構成了戰後國際秩序的組成部分，也在法律上確認了台灣是中國不可分割的領土。

文章稱，在聯大第2758號決議以壓倒性多數通過前，美國曾伙同個別國家推動「雙重代表權」提案，妄圖製造「兩個中國」「一中一台」，遭到絕大多數與會國家反對。美國的提案當年失敗，成為一紙廢案，如今美方故伎重演，再次妄圖混淆視聽、顛倒是非，更不可能成功。

傅聰表示，他擔任中國常駐聯合國代表以來，深切感受到，聯合國毫不動搖堅持一個中國原則，一以貫之遵循聯大第2758號決議處理涉台問題。聯合國秘書長古特雷斯多次重申，聯合國的立場十分明確，就是遵守聯大第2758號決議，遵守一個中國原則，聯合國的所有行動都以此為依據。

（人民日報）