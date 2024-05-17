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即時兩岸

杭州電商平台員工一年受賄超9200萬 (21:58)

浙江杭州警方早前偵破了一宗民營企業內部腐敗案件。央視近日報道，王姓疑犯是電商平台基礎崗位運營人員，短短一年時間，收受商家賄賂高達9200多萬元（人民幣，下同）。

警方指出，王某在公司職位雖不高，但負責電商平台家具類官方旗艦店入駐的審批業務。調查發現，王某審批通過的官方旗艦店不僅數量遠超正常水平，而且很多商家的條件並不符合平台要求。

通過違規審批大肆收錢，短短一年，王某伙同多人共同收受賄賂高達1.3億餘元，其中王某受賄金額為9200多萬元，逐漸形成了一條倒賣家具類官方旗艦店指標的灰黑產業鏈。

在廣東佛山經營家具廠的羅某是王某共犯，羅負責找有需求的同行商家，王某負責進行審批，一家店鋪收取15萬到20萬元。類似羅某這樣的中間人，王某手上共有8個，而每個中間人還會各自發展下線。警方介紹，有400多家商家通過王某違規審批通過。

目前，王某因涉嫌非國家工作人員受賄罪，被依法提起公訴，案件正在審理當中。

央視報道未披露涉及哪家公司，網民紛紛猜測疑犯是阿里巴巴員工，不過阿里未回應內地多家傳媒查詢。

公安部經偵部門表示，民營企業建立健全內部腐敗預防和治理機制具有重要意義，下一步將會繼續加強與民營企業的聯動，形成反腐合力。

2023年，騰訊、抖音集團分別有近20人、23人因涉嫌犯罪被移送司法處理。（綜合報道）

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