人民日報：為保社會秩序和倫理 未婚女性不能使用精子庫 (19:41)

針對內地社會近期熱議未婚未孕女性是否能從「精子庫」使用供精，《人民日報》今天（17日）指出，經咨詢北京、廣州、湖南等地人類精子庫，了解到目前人類精子庫在臨床上對需要供精治療的人群有嚴格的條件，主要適用於不孕夫婦，不適用於未婚女性。
湖南中信湘雅人類精子庫技術員黃川表示，人類精子庫主要是向不孕不育的家庭供精，幫助他們實現家庭生育的希望；其次可以凍存精子，保存男性生育力。「但是我們不跟個人對接，只跟具備輔助生殖資質的生殖中心對接。」
黃川說，如果患者有相關的需求，應當先到生殖中心就診並進行臨床評估，確認符合條件時再由生殖中心向精子庫申請。
北京大學人民醫院產科副主任醫師張璘指出，在臨床上實施供精人工授精的人群首先必須是已婚夫婦，其次，適應症包括不可逆的無精子症、嚴重的少精症、弱精症和畸精症；輸精管復通失敗；射精障礙；男方和/或家族有不宜生育的嚴重遺傳性疾病；母兒血型不合不能得到存活新生兒等情況。張璘說：「遇到符合條件的病例時，我們才會給出建議進行供精人工授精，隨後進行倫理評估，通過後才能向人類精子庫提出申請。」
根據《人類輔助生殖技術規範》規定，目前所有輔助生殖技術，包括供精人工授精、體外受精、胚胎移植都適用於不孕症患者（夫婦），不適用於未婚未孕女性。這一規定主要是為了保護社會秩序和家庭倫理，防止出現潛在的風險和問題。（人民日報健康客戶端）