人民日報：為保社會秩序和倫理 未婚女性不能使用精子庫 (19:41)

湖南中信湘雅人類精子庫技術員黃川表示，人類精子庫主要是向不孕不育的家庭供精，幫助他們實現家庭生育的希望；其次可以凍存精子，保存男性生育力。「但是我們不跟個人對接，只跟具備輔助生殖資質的生殖中心對接。」

黃川說，如果患者有相關的需求，應當先到生殖中心就診並進行臨床評估，確認符合條件時再由生殖中心向精子庫申請。

北京大學人民醫院產科副主任醫師張璘指出，在臨床上實施供精人工授精的人群首先必須是已婚夫婦，其次，適應症包括不可逆的無精子症、嚴重的少精症、弱精症和畸精症；輸精管復通失敗；射精障礙；男方和/或家族有不宜生育的嚴重遺傳性疾病；母兒血型不合不能得到存活新生兒等情況。張璘說：「遇到符合條件的病例時，我們才會給出建議進行供精人工授精，隨後進行倫理評估，通過後才能向人類精子庫提出申請。」

根據《人類輔助生殖技術規範》規定，目前所有輔助生殖技術，包括供精人工授精、體外受精、胚胎移植都適用於不孕症患者（夫婦），不適用於未婚未孕女性。這一規定主要是為了保護社會秩序和家庭倫理，防止出現潛在的風險和問題。（人民日報健康客戶端）