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中美人工智能會議展開　中方：堅持以人為本智能向善 (16:49)

中國外交部北美大洋洲司官方微信公眾號「寬廣太平洋」今（15日）發布消息，中美人工智能政府間對話首次會議周二（14日）在瑞士日內瓦舉行。中方始終堅持以人為本、智能向善理念，確保人工智能技術有益、安全、公平。

會議由中國外交部北美大洋洲司司長楊濤和美國國務院關鍵和新興技術代理特使森特（Seth Center）、白宮國安會技術和國家安全高級主任查布拉（Tarun Chhabra）共同主持，中方科技部、發改委、網信辦、工信部、中央外辦以及美方白宮國安會、國務院、商務部參加。雙方圍繞人工智能科技風險、全球治理、各自關切的其他問題深入、專業、建設性地交換意見。

雙方介紹了各自對人工智能技術風險的看法和治理舉措，以及推動人工智能賦能經濟社會發展採取的措施。中方強調人工智能技術是當前最受關注的新興科技，堅持以人為本、智能向善理念，確保人工智能技術有益、安全、公平。中方支持加強人工智能全球治理，主張發揮聯合國主渠道作用，願同包括美方在內的國際社會加強溝通協調，形成具有廣泛共識的全球人工智能治理框架和標準規範。中方就美方在人工智能領域對華限制打壓表明嚴正立場。

雙方均認識到人工智能技術發展既面臨機遇也存在風險，重申繼續致力於落實兩國元首在三藩市達成的重要共識。 （中新社）

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