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眾星「請戰」《歌手》  胡錫進：「愛國」成為引流萬能工具 (23:50)

湖南衛視《歌手2024》5月10日首場直播後，不僅賽果（美加歌手奪去第一、第二名）引起熱議，老將那英獲得第三上演《那英歷險記》，網民普遍評價中外歌手「不在一個檔次」，「那英 葉赫那拉氏的宿命」、「格萊美大戰草莓音樂節」等成為熱搜詞，多名內地歌手更抱着「愛國主義」大旗要求踢館。

資深傳媒人胡錫進今天（14日）針對「《歌手2024》跟愛國主義攪到了一起」撰文，指出「中國歌手應戰」這樣的「愛國主義」是被有意無意拿過來炒作討論的熱度，這反映出「愛國」正在成為網上引流最突出的萬能工具。他說，幾名國內著名歌手以「中國歌手」的名義「應戰」，顯然是這期娛樂事件提升熱度的一部分。「老胡想提醒的是，什麼事情都不能太過，愛國主義的泛化使用也要有保持適度的意識，對事情的組織者來說尤其如此。」

《歌手2024》官博今天發文，稱綜合演唱能力、音樂作品、舞台風格、市場潛力、揭榜報名微博反響等多個維度考量，《歌手2024》專家顧問團決定推選杭蓋樂隊、黃宣為首輪揭榜歌手。

10日的首發歌手那英、海來阿木、二手玫瑰樂隊、楊丞琳、汪蘇瀧、Chante Moore（美國）、Faouzia（加拿大）演唱後，第一、第二分別被Chante Moore、Faouzia獲得。

節目結束後，Chante Moore表示，以前參賽的比賽可能只有選美，沒有歌唱比賽；沒有想到會拿第一名。

內地媒體報道，有音樂人直言現在內地很多歌手對科技過度依賴，一些歌手在錄音棚裏只要是錄出來的素材能拼好、能修就行，根本不會「浪費時間」去反復打磨。而這次《歌手2024》則主打不修音、one take直播，這給了選手很大的挑戰。（綜合報道）

 

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