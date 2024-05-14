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工行原紀委書記劉立憲涉受賄被提起公訴 (18:13)

最高檢察院今（14日）披露，中國工商銀行股份有限公司原黨委委員、紀委書記劉立憲涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高檢察院指定，由山東省德州市檢察院審查起訴。近日，山東省德州市人民檢察院已向山東省德州市中級人民法院提起公訴。

檢察機關在審查起訴階段告知了被告人劉立憲享有的訴訟權利，並訊問了劉立憲，聽取了辯護人的意見。檢察機關起訴指控：被告人劉立憲利用擔任最高檢察院檢察技術局局長，中國華融資產管理公司黨委委員、紀委書記、副總裁，中國工商銀行股份有限公司黨委委員、紀委書記等職務上的便利，為他人謀取利益，以及利用本人職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。 

公開資料顯示，劉立憲出生於1954年6月，曾先後在最高檢、中國華融資產管理公司、中國工商銀行工作。2014年離開中國工商銀行後，劉立憲出任中央第十一巡視組副組長。十八大以來十二輪中央巡視中，劉立憲曾先後9次擔任中央巡視組副組長。

2023年9月15日，劉立憲主動投案，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（新華社╱澎湃新聞）

相關字詞﹕劉立憲 受賄

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