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網絡反不正當競爭新規9月實施  規制好評返現、刷單炒信 (23:37)

國家市場監管總局今天（11日）發布《網絡反不正當競爭暫行規定》（下稱《規定》），聚焦解決平台經濟領域的不正當競爭問題。在加強消費者權益保護方面，《規定》對刷單炒信、好評返現、影響用戶選擇等焦點問題進行規制。

《規定》第九條明確經營者不得實施的10項行為，對商品生產經營主體以及商品銷售狀況、交易信息、經營數據、用戶評價等作虛假或者引人誤解的商業宣傳，欺騙、誤導消費者或者相關公眾：

（一）虛假交易、虛假排名；

（二）虛構交易額、成交量、預約量等與經營有關的數據信息；

（三）採用謊稱現貨、虛構預訂、虛假搶購等方式進行營銷；

（四）編造用戶評價，或者採用誤導性展示等方式隱匿差評、將好評前置、差評後置、不顯著區分不同商品的評價等；

（五）以返現、紅包、卡券等方式利誘用戶作出指定好評、點讚、定向投票等互動行為；

（六）虛構收藏量、點擊量、關注量、點贊量、閱讀量、訂閱量、轉發量等流量數據；

（七）虛構投票量、收聽量、觀看量、播放量、票房、收視率等互動數據；

（八）虛構升學率、考試通過率、就業率等教育培訓效果；

（九）採用偽造口碑、炮制話題、制造虛假輿論熱點、虛構網絡就業者收入等方式進行營銷；

（十）其他虛假或者引人誤解的商業宣傳行為。

《規定》明確了仿冒混淆、虛假宣傳等傳統不正當競爭行為在網絡環境下的新表現形式，列舉了反向刷單、非法數據獲取等新型網絡不正當競爭行為；設置兜底條款，為可能出現的新問題新行為提供監管依據。

《規定》督促平台對平台內競爭行為加強規範管理，同時對濫用數據算法獲取競爭優勢等問題進行規制。同時，創設專家觀察員制度，為解決重點問題提供智力支撐和技術支持，並且明確了沒收違法所得的法律責任，強化監管效果。

《規定》自9月1日起施行。（市監總局）

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