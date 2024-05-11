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習近平：深入推進大中小學思政教育一體化建設 (17:18)

北京今天（11日）召開「新時代學校思政課建設推進會」，會上傳達國家主席習近平的指示，要求深入推進大中小學思想政治教育一體化建設，不斷提高思政課的針對性和吸引力，努力培養更多讓黨放心、愛國奉獻、擔當民族復興重任的時代新人。

習近平指出，中共十八大以來，思政課發展環境和整體生態發生全局性、根本性轉變。新時代新征程上，思政課建設面臨新形勢新任務，必須有新氣象新作為。他說，要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，堅持思政課建設與黨的創新理論武裝同步推進，構建以新時代中國特色社會主義思想為核心內容的課程教材體系，深入推進大中小學思想政治教育一體化建設。

習近平強調，要着力建設一支政治強、情懷深、思維新、視野廣、自律嚴、人格正的思政課教師隊伍。各級黨委（黨組）要把思政課建設擺上重要議程，各級各類學校要自覺擔起主體責任，不斷開創新時代思政教育新局面。

出席會議的中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥指出，要把思政課建設作為黨領導教育工作的重中之重。充分發揮新時代偉大成就的教育激勵作用，豐富思政課教學內容，講好新時代故事，引導學生感悟黨的創新理論的實踐偉力。（新華社）

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