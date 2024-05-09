明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

中匈元首會談  習近平籲匈藉擔任歐盟輪值主席國契機  推動中歐發展 (20:35)

中國國家主席習近平當地時間周四（5月9日）上午在布達佩斯總統府同匈牙利總統舒尤克舉行會談。習近平說，中方願同匈方繼續引領共建「一帶一路」合作和中國－中東歐國家合作正確方向，推動合作走深走實；希望匈方以今年下半年擔任歐盟輪值主席國為契機，推動中歐關係平穩健康發展。

習近平指出，當前，中匈關係正處於歷史最好時期，傳統友好深入人心，各領域合作成果豐碩。今年是中匈建交75周年，雙方要總結寶貴經驗，指明未來之路。

一是堅持平等相待，走符合本國國情的發展道路，把前途命運牢牢掌握在自己手中。中匈世代友好既不針對第三方，也不受制於第三方。二是堅持互信互助，始終相互理解並堅定支持維護彼此主權、安全、發展利益。三是堅持合作共贏，在共建「一帶一路」框架內拓展各領域合作，推動各自發展戰略對接。四是堅持公平正義，站在歷史正確一邊，努力為人類和平和發展事業作出積極貢獻。

舒尤克表示，感謝習近平主席提出共建「一帶一路」倡議，使匈方從基礎設施互聯互通等合作中受益匪淺。習近平主席提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，主張加強國際對話合作，這對於解決當前世界面臨的各種挑戰、防止陣營對抗至關重要，匈方高度讚賞。

舒尤克強調，加強同中國的合作是匈牙利既定方針。匈方期待同中方密切交往，加強發展戰略對接，推動匈塞鐵路等重點合作項目更多造福人民。中方在綠色轉型、清潔能源等方面擁有先進技術和經驗，匈方歡迎更多中國企業來匈牙利投資合作。（新華社）

相關字詞﹕編輯推介

上 / 下一篇新聞