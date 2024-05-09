中匈元首會談  習近平籲匈藉擔任歐盟輪值主席國契機  推動中歐發展 (20:35)

習近平指出，當前，中匈關係正處於歷史最好時期，傳統友好深入人心，各領域合作成果豐碩。今年是中匈建交75周年，雙方要總結寶貴經驗，指明未來之路。

一是堅持平等相待，走符合本國國情的發展道路，把前途命運牢牢掌握在自己手中。中匈世代友好既不針對第三方，也不受制於第三方。二是堅持互信互助，始終相互理解並堅定支持維護彼此主權、安全、發展利益。三是堅持合作共贏，在共建「一帶一路」框架內拓展各領域合作，推動各自發展戰略對接。四是堅持公平正義，站在歷史正確一邊，努力為人類和平和發展事業作出積極貢獻。

舒尤克表示，感謝習近平主席提出共建「一帶一路」倡議，使匈方從基礎設施互聯互通等合作中受益匪淺。習近平主席提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，主張加強國際對話合作，這對於解決當前世界面臨的各種挑戰、防止陣營對抗至關重要，匈方高度讚賞。

舒尤克強調，加強同中國的合作是匈牙利既定方針。匈方期待同中方密切交往，加強發展戰略對接，推動匈塞鐵路等重點合作項目更多造福人民。中方在綠色轉型、清潔能源等方面擁有先進技術和經驗，匈方歡迎更多中國企業來匈牙利投資合作。（新華社）