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中國郵政儲蓄銀行前董事長李國華受賄濫權一審獲刑16年 (20:29)

中國聯合網絡通信集團有限公司（中國聯通）原黨組副書記、總經理李國華受賄、濫用職權一案，今天（7日）在山東省青島市中級法院公開宣判，法院裁定李國華兩宗罪名成立，決定執行有期徒刑16年，並處罰金600萬元（人民幣，下同）。

現年64歲的李國華在2022年2月被查，法院查明，被告李國華1998年至2022年擔任江西省郵電管理局副局長，江西省郵政局副局長、局長，國家郵政局副局長，中國郵政集團公司副總經理、總經理，中國郵政儲蓄銀行黨委書記、董事長等職務時，為有關單位和個人在項目承攬、企業經營、職務晉升等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共計折合6645萬餘元人民幣，其中2159萬餘元未實際取得。

同時審理查明，李國華在擔任江西省郵政局黨組書記、局長，國家郵政局黨組成員、副局長期間，濫用職權，造成國有資產損失人民幣4996萬餘元。

法院認為，鑒於李國華部分受賄是未遂，到案後如實供述自己的罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可以對其從輕處罰。法庭遂以受賄罪判處李國華有期徒刑15年，以濫用職權罪判處有期徒刑3年，合併執行16年刑期。（中新社）

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