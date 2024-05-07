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習近平署名文章稱塞爾維亞鐵桿友誼　兩國「真朋友好伙伴」 (16:55)

國家主席習近平今（7日）在赴貝爾格萊德對塞爾維亞進行國事訪問之際，在塞爾維亞《政治報》發表題為《讓鐵桿友誼之光照亮中塞合作之路》的署名文章。

習近平指出，這是他擔任中華人民共和國主席以來第二次踏上塞爾維亞，中國和塞爾維亞相距遙遠，但兩國人民心手相連，無論國際風雲如何變幻，中塞始終是真朋友、好伙伴。兩國堅持互尊互信，全面戰略伙伴關係不斷走深走實；堅持互惠互利，緊密合作助力兩國各自現代化進程；堅持互幫互助，雪中送炭的兄弟情誼彌足珍貴；堅持互學互鑑，積極開展治國理政經驗交流，兩國鐵桿友誼歷久彌堅，樹立了國家和人民交往的典範。

習近平強調，中塞長期友好交往和互利合作充分表明，兩國關係不斷深化發展順應歷史潮流，符合人民根本利益，有利於雙方共同進步。他稱願通過這次訪問，與塞方一道努力，發揚光大中塞鐵桿友誼，用實實在在的行動，更好造福兩國人民，促進世界和平和發展，共同推動構建人類命運共同體。

在文章中，習近平指出，不能忘記25年前的今天，北約悍然轟炸中國駐南聯盟大使館。中國人民珍視和平，但絕不會讓歷史悲劇重演。中塞兩國人民用鮮血凝成的友誼成為兩國人民的共同記憶，將激勵雙方一道闊步前行，中國願同塞爾維亞朋友一道，不忘初心、攜手進步，共譜國家發展振興新篇，共建新時代中塞命運共同體。（央視新聞）

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