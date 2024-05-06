菲方否認就仁愛礁問題達成任何協議　中方外交部：促菲方尊重事實停止挑釁 (17:16)

林劍說，菲方的有關言論否認不了中菲曾達成「君子協定」、內部諒解和「新模式」的客觀事實，並再次闡明，中菲雙方經密集溝通協商，於2021年底達成君子協定。菲律賓本屆政府初期，雙方繼續執行君子協定，直到2023年2月，菲方不再遵守。

他續稱，2023年9月，中方邀請菲總統對華特別事務特使來華進行磋商，雙方就仁愛礁局勢管控達成內部諒解，該諒解獲得菲領導層同意，並在隨後的仁愛礁運補中執行了一次，之後即被菲方拋棄。至今年初，中方通過外交渠道，與菲西部軍區反覆商談達成仁愛礁運補「新模式」，菲軍方多次確認該「新模式」，得到包括菲防長、國安顧問等在內的整個指揮鏈條的同意，「新模式」在2月2日菲方運補中實施一次後，又被菲方拋棄。

林劍強調，上述諒解和共識旨在管控分歧、避免衝突、建立互信，維護仁愛礁海域的和平穩定。中方敦促菲方遵守國際交往基本準則，尊重事實，信守承諾，停止侵權挑釁，切實回到通過對話協商與中方妥處分歧的正確軌道。（澎湃新聞）