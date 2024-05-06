習近平發署名文章　歡迎法國等國赴華投資　盼與法為中東和平作出貢獻 (15:50)

習近平的文章題為《傳承中法建交精神 共促世界和平發展》，他在文章中表示，此時來到法國，帶來來自中國的3個信息。首先是中方願同法方傳承建交精神，推動中法關係承前啟後、繼往開來。第二是中國將擴大高水平開放，與包括法國在內的世界各國深化合作。第三是中方願同法方加強溝通協作，維護世界和平穩定。

習近平又提到俄烏戰爭，指出中方理解烏克蘭危機對歐洲人民造成的衝擊。中國既不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方、參與方，但一直在為推動危機和平解決發揮建設性作用。烏克蘭危機持續越久，對歐洲和世界損害越大。中方期盼歐洲早日重回和平穩定，願同包括法國在內的國際社會一道，找到解決危機的合理路徑。

他續稱，解決巴以問題的根本出路在於建立獨立的巴勒斯坦國。歷史反覆證明，巴以局勢之所以屢陷動蕩，根本原因在於聯合國決議沒有得到切實執行。中法兩國在巴以問題上有很多共識，應該加強合作，為恢復中東和平作出貢獻。（費加羅報／人民日報）