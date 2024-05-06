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習近平發署名文章　歡迎法國等國赴華投資　盼與法為中東和平作出貢獻 (15:50)

國家主席習近平正在法國進行國事訪問，周日（5日）在法國《費加羅報》發表署名文章，指出中國發展的重要經驗是毫不動搖堅持對外開放。他在文章中提到，歡迎更多高質量法國農產品、化妝品進入中國市場，歡迎包括法國在內的世界各國企業赴華投資，同時將加快放寬電信、醫療等服務業准入。中方還給予法國等多國普通公民15天免簽政策，制定便利外籍人員在華旅遊、支付新舉措。

習近平的文章題為《傳承中法建交精神　共促世界和平發展》，他在文章中表示，此時來到法國，帶來來自中國的3個信息。首先是中方願同法方傳承建交精神，推動中法關係承前啟後、繼往開來。第二是中國將擴大高水平開放，與包括法國在內的世界各國深化合作。第三是中方願同法方加強溝通協作，維護世界和平穩定。

習近平又提到俄烏戰爭，指出中方理解烏克蘭危機對歐洲人民造成的衝擊。中國既不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方、參與方，但一直在為推動危機和平解決發揮建設性作用。烏克蘭危機持續越久，對歐洲和世界損害越大。中方期盼歐洲早日重回和平穩定，願同包括法國在內的國際社會一道，找到解決危機的合理路徑。

他續稱，解決巴以問題的根本出路在於建立獨立的巴勒斯坦國。歷史反覆證明，巴以局勢之所以屢陷動蕩，根本原因在於聯合國決議沒有得到切實執行。中法兩國在巴以問題上有很多共識，應該加強合作，為恢復中東和平作出貢獻。（費加羅報／人民日報）

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