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即時兩岸

王毅同阿根廷外長會談共識  深化合作的努力需要加強 (23:27)

中國外交部長王毅今天（30日）在北京同阿根廷外長蒙迪諾舉行會談。王毅表示，希望並相信阿根廷能够克服困難，通過積極探索找到一條符合自身國情、得到人民擁護的發展振興之路。雙方要繼續高質量共建「一帶一路」，落實好現有重大項目，推進太空、航天、海洋、南極等領域合作，推動兩國貿易持續、健康、平衡發展，為阿經濟發展和社會穩定發揮積極作用。

中方一貫支持阿方為維護經濟金融穩定所作努力，願繼續為此提供力所能及的幫助。希望阿方為中國企業赴阿投資提供良好環境。

蒙迪諾說，不管阿方內部政局如何變化，阿方奉行對華友好的政策不會改變。阿方願同中方密切雙邊對話溝通，在共建「一帶一路」框架下繼續推進基礎設施建設、貿易、投資、金融、旅遊、太空、南極、海洋、環保等領域合作。阿新政府奉行開放政策，歡迎中國企業赴阿投資興業。

會談後，兩國外長共同會見記者。王毅說，雙方達成的最重要共識是：無論國內國際形勢發生什麼變化，雙方推進友好的方向不應改變，深化合作的努力需要加強。

王毅指出，中國和阿根廷在台灣問題、馬島問題等涉及彼此核心利益問題上繼續堅定相互支持，為兩國推進各領域務實合作築牢根基。中阿合作符合雙方利益，是平等伙伴之間的互幫互助，既不針對第三方，也不應受第三方干擾。（中國外交部網站）

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