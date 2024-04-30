短片：神舟十七號載人飛船返回艙成功著陸　3太空人身體狀態良好 (18:52)

【18:52】 據中國載人航天工程辦公室消息，神舟十七號載人飛船返回艙今日下午5時46分在位於內蒙古的東風著陸場成功著陸，現場醫監醫保人員確認3名太空人湯洪波、唐勝傑及江新林身體狀態良好，神舟十七號載人飛行任務取得圓滿成功。

神舟十七號載人飛船去年10月26日從酒泉衛星發射中心發射升空，隨後與天和核心艙對接。3名航天員在軌飛行187天期間進行了2次出艙活動，完成太空站多次貨物出艙任務，先後開展了艙內外設備安裝、調試、維護維修等各項工作，首次完成在軌航天器艙外設施維修任務，為太空站長期穩定在軌運行積累了寶貴的數據和經驗；同時在地面科研人員密切配合下，完成了涉及微重力基礎物理、空間材料科學、空間生命科學、航天醫學，以及航天技術等領域的大量空間科學實驗。

【09:20】央視記者從東風著陸場了解到，返回這天氣象條件完全滿足任務要求，著陸場已做好準備迎接 太空人 返回地球。

酒泉衛星發射中心的代表卞韓城 表示：「太空船返回地球後，太空人在降落現場要滯留3小時左右，這段時間內有可能遭遇極端天氣。」為應對太空船登陸後的極端天氣，東風登陸場已針對降水、大風、沙塵、高溫、低溫等情況做好準備。