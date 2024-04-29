2023年內地四大一線城市人口回升　廣州深圳創新高 (14:02)

根據最新發布的《深圳市2023年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，2023年末，深圳市常住人口1779.01萬人，創歷史新高；比上年末增加12.83萬人，同比增長0.73%，增量位居北上廣深之首。此前，北京、上海、廣州陸續披露了2023年底常住人口數據，三者分別增長1.5萬人、11.56萬人、9.29萬人。

廣州和深圳過去幾乎都是人口淨流入。2022年廣州市常住人口減少超過7萬人，這是廣州常住人口20年來首次出現負增長。深圳在2022年常住人口減少1.98萬人，這是深圳1979年立市以來，人口首次負增長。

在2023年末內地人口減少208萬人的情況下，隨着落戶等政策放寬，除了北上廣深一線城市人口全部正增長外，不少發展勢頭較好的二線城市，人口增長勢頭同樣不俗，顯示中國大城市仍充滿吸引力。

安徽合肥近年來不斷優化產業結構，以產興城、以產聚人。2023年，合肥市常住人口增長了21.9萬，位居全國主要城市人口增長第一位，這也是目前唯一一座人口增長超20萬的「萬億GDP城市」。此外，鄭州、杭州、成都等多座省會城市，人口增量也全部超過了10萬人。（上海證券報/第一財經/國家統計局）