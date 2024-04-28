美菲3軍艦進入南海演習 中國軍艦跟蹤監視 (00:18)

美菲法25日起展開為期6天的多邊海上演習，法國葡月號（Vendemiaire）護衛艦、菲律賓南納卯號（BRP Davao del Sur）船塢登陸艦和艾卡拉茲號（BRP Ramon Alcaraz）近海巡邏艦、美國哈泊斯費里號船塢登陸艦（USS Harpers Ferry）參與。中央社報道，演習頭兩日在蘇祿海進行，昨美菲3艘軍艦駛離菲領海在南海航行。

值得一提的是，法國葡月號巡防艦昨未參與南海演習。中國國防部網站披露，法軍太平洋海區司令丹迪涅訪華，25日與解放軍南部戰區司令王秀斌會談，並簽署戰區間海空合作對話文件，共同維護地區安全穩定。

南海局勢近期持續緊張，菲律賓一個民間組織更計劃5月15日率領100艘漁船前往黃岩島，進行「和平與團結」航行以宣示主權，其間將豎立標誌，並向菲漁民提供物資支持他們捕撈。

而針對中國駐菲使館發言人此前稱中菲兩國今年初曾就處理南海仁愛礁緊張局勢達成「新模式」，菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）昨發聲明強調，自菲律賓總統小馬可斯2022年上任以來，國防部「不知道也沒參與和中國的任何內部協議」，菲國防部官員自去年以來未與任何中國官員談過。（綜合報道）