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即時兩岸

會晤國民黨立委訪問團  王滬寧：以後經常來  (19:17)

正在大陸參訪的國民黨立法院總召傅崐萁等17名國民黨籍立委，今天（27日）與全國政協主席王滬寧會見，傅崐萁表達希望大陸讓民眾「走進台灣」；王滬寧則表示，傅此行「很不容易，也很有誠意，也很有意義」、相信「會對兩岸關係發展產生積極的意義」。

王滬寧也直言，國民黨立委們此行時間還是比較短，看的地方也比較少，「以後經常來，我們也很願意聽取台灣同胞的意見和建議」。

央視新聞聯播今晚播出了王滬寧會見傅崐萁的內容。台灣《聯合報》報道，會見活動在北京人民大會堂新疆廳進行，國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌等人陪同王滬寧會見。新疆廳也是台灣前總統馬英九10日與中共中央總書記習近平會見前的休息場所。

王滬寧表示，他代表中共中央和習近平總書記「熱烈歡迎」來賓，並提到馬英九不久前到訪大陸，習近平在習馬二會講了「四個堅定」，他重述這就是堅定守護中華民族共同家園、堅定創造中華民族綿長福祉、堅定築牢中華民族共同體意識、堅定實現中華民族偉大復興。

王滬寧表示，習近平講話「為我們進一步做好對台交流合作工作指明了方向」，大陸要堅持以習近平指示和重要講話精神為指導，全力做好對台交流合作的工作，「要堅持九二共識、一個中國、反對台獨分裂活動和外部勢力干預，同台灣同胞一起為同胞謀福祉、為台海謀和平、為民族謀復興」。王滬寧強調兩岸是一家人，「一家人就應該常來常往，經常交流，越走越近，越走越親」。

傅崐萁則表示，希望此行能夠回復在2016年以前兩岸的大交流、大繁榮、大和平、大合作，讓台灣的百工百業都深深地感受到兩岸一家，「我們不只是同文同種、同血緣、同祖先，我們講一樣的話，我們讀一樣的書，我們更有一樣的同根同源的祖先」。他也再次表達台灣的百工百業「也非常的歡迎大陸的同胞能夠走進台灣，認識台灣，了解台灣」。

會見結束後，陸方人員將邀請立委們到釣魚台國賓館晚宴。（綜合報道）

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