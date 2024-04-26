全國人大常委會確認4人代職務被罷免   航天投資董事長韓樹旺在列 (18:07)

依照《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》的有關規定，韓樹旺、徐諾金、古正舉、楊曉明的代表資格終止。依照《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》的有關規定，楊曉明的第十四屆全國人民代表大會民族委員會委員職務相應撤銷。

被罷免人大代表職務中，韓樹旺是中國航天科技集團旗下航天投資控股有限公司董事長、黨委書記，曾任中國運載火箭技術研究院（火箭院）副院長。徐諾金曾任中原銀行股份有限公司黨委書記、董事長，今年2月被查。古正舉是四川南充市委書記，去年11月「落馬」。

至於藏族的楊曉明，是疫苗專家，曾任國藥集團旗下的中國生物技術股份有限公司黨委書記、董事長，不過新冠疫情前，楊曉明於2018年1月降職為中國生物技術股份有限公司黨委副書記。楊曉明在2016年10月至2022年12月北京天壇生物製品股份有限公司董事長，天壇生物主要致力於血液製品的研發、生產和銷售，是中國生物技術股份有限公司子公司。（綜合報道）