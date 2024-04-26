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全國人大常委會確認4人代職務被罷免   航天投資董事長韓樹旺在列 (18:07)

全國人民代表大會常務委員會今天（26日）公告，河北省人大常委會決定罷免韓樹旺的第十四屆全國人民代表大會代表職務；河南省人大常委會決定罷免徐諾金的第十四屆全國人民代表大會代表職務；四川省人大常委會決定罷免古正舉的第十四屆全國人民代表大會代表職務；西藏自治區人大常委會決定罷免楊曉明的第十四屆全國人民代表大會代表職務。

依照《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》的有關規定，韓樹旺、徐諾金、古正舉、楊曉明的代表資格終止。依照《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》的有關規定，楊曉明的第十四屆全國人民代表大會民族委員會委員職務相應撤銷。

被罷免人大代表職務中，韓樹旺是中國航天科技集團旗下航天投資控股有限公司董事長、黨委書記，曾任中國運載火箭技術研究院（火箭院）副院長。徐諾金曾任中原銀行股份有限公司黨委書記、董事長，今年2月被查。古正舉是四川南充市委書記，去年11月「落馬」。

至於藏族的楊曉明，是疫苗專家，曾任國藥集團旗下的中國生物技術股份有限公司黨委書記、董事長，不過新冠疫情前，楊曉明於2018年1月降職為中國生物技術股份有限公司黨委副書記。楊曉明在2016年10月至2022年12月北京天壇生物製品股份有限公司董事長，天壇生物主要致力於血液製品的研發、生產和銷售，是中國生物技術股份有限公司子公司。（綜合報道）

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