布林肯晤上海市委書記陳吉寧　稱中美有責任處理好雙邊關係 (10:51)

布林肯昨晚夜遊上海,遊覽豫園,並到園內著名的南翔饅頭店用餐,並觀看CBA球隊上海大鯊魚比賽。他其後在社交平台X發布在上海外灘拍攝的短片,片中他表示今次訪華會與中方商討對美國人重要的議題,包括遏制鴉片類藥物芬太尼。他亦稱,會在中美有分歧的議題進行直接且明確的討論,強調面對面的外交會面對避免溝通誤解、誤判十分重要。

美國之音則報道,美國國務院高級官員在布林肯出發前作簡報時表示,布林肯將當面要求北京勿在賴清德就任台灣總統的典禮期間採取挑釁行動,並表達維護台海和平穩定帶來的長期利益,敦促各方避免採取或令局勢緊張升級的挑釁行動,展現克制。(路透社/布林肯社交平台X/美國之音)

I’m in China to make progress on issues that matter most to the American people, including curbing fentanyl trafficking. We will discuss work underway to fulfill commitments made by @POTUS and President Xi last fall, as well as the areas where we have significant disagreements. pic.twitter.com/YMVN4LA6uD— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 24, 2024