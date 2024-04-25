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即時兩岸

布林肯晤上海市委書記陳吉寧　稱中美有責任處理好雙邊關係 (10:51)

美國國務卿布林肯周三（24日）抵達上海，展開訪華行程。他今早（25日）與上海市委書記陳吉寧會面，布林肯表示中美對人民以至全球都有責任處理好雙邊關係，美方亦會認真處理。他又稱，美國總統拜登與中國國家主席習近平的共識是中美建立及保持溝通渠道，同時在合作之餘，直接處理中美分歧。

布林肯昨晚夜遊上海，遊覽豫園，並到園內著名的南翔饅頭店用餐，並觀看CBA球隊上海大鯊魚比賽。他其後在社交平台X發布在上海外灘拍攝的短片，片中他表示今次訪華會與中方商討對美國人重要的議題，包括遏制鴉片類藥物芬太尼。他亦稱，會在中美有分歧的議題進行直接且明確的討論，強調面對面的外交會面對避免溝通誤解、誤判十分重要。

美媒：將要求北京勿於台總統就職禮挑釁

美國之音則報道，美國國務院高級官員在布林肯出發前作簡報時表示，布林肯將當面要求北京勿在賴清德就任台灣總統的典禮期間採取挑釁行動，並表達維護台海和平穩定帶來的長期利益，敦促各方避免採取或令局勢緊張升級的挑釁行動，展現克制。（路透社/布林肯社交平台X/美國之音）

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