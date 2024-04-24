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內蒙開魯農民耕田遭村官徵費　縣政府：收費針對新耕地　涉事官員遭免職 (17:47)

內蒙古開魯縣有農民在已承包的土地開展春耕，被村鎮幹部阻攔並索取費用，事件引發輿論譁然，當地政府昨（23日）通報，對鎮黨委副書記予以免職、對村支書處以黨內嚴重警告。當局今天（24日）再通報稱涉事農民非本地村民，耕地收費實際為針對新增耕地收取有償使用費，而非對二輪延包已確權土地再收費。

開魯縣政府新聞辦公室稱，網民關注的耕地收費問題，實際為開魯縣新增耕地高效利用試點方案中，針對新增加耕地採取的處置方式之一，即「完善合同、收取有償使用費」。

對於承包人與村民的矛盾等問題，通報稱，通過縣鎮村三級協調化解，該村群眾已同意採取訴訟方式主張權益，解決矛盾問題，確保不再有阻礙翻地整地、貽誤農時等行為發生。下一步，開魯縣委、政府將依法、依規、依政策推動後續問題妥善解決。

農業農村部下屬的新聞宣傳官方平台「中國三農發布」周一（22日）報道，內蒙古自治區開魯縣有鎮、村幹部阻撓農民在已經簽訂土地承包合同的農田開始春耕。開魯縣建華鎮雙勝村村委會一名副主任稱「我不給你講法律，上邊讓我斂錢我就斂錢」。記者隨村民到村委會討要説法，村支部書記和鎮黨委副書記均表示自己不懂法，無法解決問題，表示「我們得聽鎮裏的……土地是我們的……我們合同就這麼解除了……張老闆（農民）不同意是他的事」。（中國三農發布/開鲁融媒）

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