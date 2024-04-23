中國海軍司令：各國海軍交往不交惡 (17:43)

該研討會在山東青島舉行，主題為「命運與共的海洋」。胡中明以「同舟共濟、攜手前行，共建共護共享命運與共的海洋」為題作主旨發言，提出四項倡議：一是密切溝通交流，鞏固互信根基。二是提升合作質效，促進共同發展。三是加強行動配合，保護海上安全。四是擴大公共產品，增進海洋福祉。

胡中明用SHIP（船）這個英文單詞闡釋「命運與共的海洋」，表示命運與共的首要是安全（Security）、本質是和諧（Harmony）、關鍵是包容（Inclusiveness）、基礎是伙伴（Partner）。

本次高層研討會有來自29個國家的代表出席，研討會共分為「全球安全倡議與海洋和平安寧」、「海上安全合作與國際法為基礎的海洋秩序」、「共商共建共享與全球海洋治理」3個分議題。來自俄羅斯、印尼、哥倫比亞、巴基斯坦、法國、泰國、日本、秘魯、斐濟等國家海軍（海上防務部門）領導和代表就全球安全與維護海上和平、傳統和非傳統領域的務實合作等話題發言交流。（新華社）