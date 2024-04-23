明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

布林肯訪華　中方聚焦五大目標　台灣問題是第一條不可踰越紅線 (14:14)

美國國務卿布林肯將於周三（24日）至周五（26日）訪華，中國外交部向媒體召開吹風會，稱中方對布林肯訪華主要聚焦五大目標，包括樹立正確認知、加強對話、有效管控分歧、推進互利合作和共同承擔大國責任。

針對有效管控分歧方面，外交部美大司負責人強調，美方尤其不能觸碰中方在台灣、民主人權、道路制度、發展權利等問題上的紅線。中方維護國家主權、安全、發展利益的決心和意志堅定不移，將重點就台灣、經貿科技、南海等問題闡明嚴正立場、提出明確要求，負責人稱台灣問題是中美關係第一條不可踰越的紅線。

另外，負責人指出美國針對中國的經貿科技打壓措施變本加厲，美方拋出的所謂「中國產能過剩論」，旨在為美謀求更有利競爭地位和市場優勢，是赤裸裸的經濟脅迫和霸道霸凌。負責人續稱，中方堅決反對美方插手南海問題，挑撥中國和東盟關係，美國不是南海問題當事方，不應該介入，更不要攪局。

負責人並表示，芬太尼不是中國的問題，也不是中國造成，但中方沒有袖手旁觀，願意向美國人民提供幫助，美方應對等解決中方關切。

在俄烏戰爭上，負責人稱烏克蘭危機存在進一步惡化升級的危險，應該推動降溫，通過談判，而不是由槍炮來結束這場戰爭。他指出，中國不是烏克蘭危機的製造者和當事方，美方需要切實反思自身在烏克蘭危機中應當承擔的責任，不得攻擊抹黑中俄正常的國家關係。美方還應立即停止對中國企業和個人濫施單邊制裁。（微信公號「玉淵潭天」）

相關字詞﹕布林肯 美國 中國 編輯推介

上 / 下一篇新聞