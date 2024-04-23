布林肯訪華　中方聚焦五大目標　台灣問題是第一條不可踰越紅線 (14:14)

針對有效管控分歧方面，外交部美大司負責人強調，美方尤其不能觸碰中方在台灣、民主人權、道路制度、發展權利等問題上的紅線。中方維護國家主權、安全、發展利益的決心和意志堅定不移，將重點就台灣、經貿科技、南海等問題闡明嚴正立場、提出明確要求，負責人稱台灣問題是中美關係第一條不可踰越的紅線。

另外，負責人指出美國針對中國的經貿科技打壓措施變本加厲，美方拋出的所謂「中國產能過剩論」，旨在為美謀求更有利競爭地位和市場優勢，是赤裸裸的經濟脅迫和霸道霸凌。負責人續稱，中方堅決反對美方插手南海問題，挑撥中國和東盟關係，美國不是南海問題當事方，不應該介入，更不要攪局。

負責人並表示，芬太尼不是中國的問題，也不是中國造成，但中方沒有袖手旁觀，願意向美國人民提供幫助，美方應對等解決中方關切。

在俄烏戰爭上，負責人稱烏克蘭危機存在進一步惡化升級的危險，應該推動降溫，通過談判，而不是由槍炮來結束這場戰爭。他指出，中國不是烏克蘭危機的製造者和當事方，美方需要切實反思自身在烏克蘭危機中應當承擔的責任，不得攻擊抹黑中俄正常的國家關係。美方還應立即停止對中國企業和個人濫施單邊制裁。（微信公號「玉淵潭天」）