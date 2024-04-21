北江料水位續上漲或致特大洪水 (17:35)

【16:45】受近日強降雨影響，珠江流域北江出現明顯洪水。水利部組織防汛會商，今（21日）視像連線廣東省水利廳、珠江水利委員會安排部署強降雨防範應對工作。根據會商研判情況和《水利部水旱災害防禦應急響應工作規程》，水利部將針對廣東省的洪水防禦應急響應提升至III級。水利部緊急加派三個工作組赴廣東防汛一線協助指導洪水防禦工作。

水利部要求廣東省水利廳、珠江水利委員會密切監視雨情、水情、汛情發展態勢，加強滾動會商研判，科學調度飛來峽樞紐等水利工程；強化北江大堤等堤防巡查防守，提前做好潖江蓄滯洪區運用準備各項工作，確保人員安全；加強中小水庫、病險水庫安全度汛工作，確保水庫安全；抓好強降雨可能引發的山洪災害和中小河流洪水防範工作，及時發出預警信息，督促地方組織做好危險區群眾轉移避險。

水利部水旱災害防禦應急響應級別，分別從低到高分為四級：IV級、III級、II級和I級。

（央視新聞）

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